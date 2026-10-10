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BRANISLAV JOVANOVIĆ: Zemunu teško u eliti

Žarko Urošević

10. 10. 2026. u 10:00

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БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ: Земуну тешко у елити

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

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subota, 

Čukarički - Mačva 1

IMT - RADNIK 1

Radnički KG - Crvena zvezda 2-2

nedelja, 

Partizan - Novi Pazar 1

Radnički Niš - Vojvodina 2

ZEMUN - ŽELEZNIČAR 2

ponedeljak, 

Mladost - OFK Beograd 2

IMT je protiv OFK Beograda i Vojvodine uspevao da stigne minimalnu prednost rivala. Protiv Crvene zvezde to nije bilo moguće, iako je u drugom delu meča domaćin više napadao. Pauzom u prvenstvu „traktoristi“ bi trebalo da , da se bolje preslože i od starta meča budu opasna pretnja po gol Radnika.

Kec je fiks, kao i trijumf Železničara na meču sa Zemunom, koji se još nije naviknao na elitni rang.

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