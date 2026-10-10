BRANISLAV JOVANOVIĆ: Zemunu teško u eliti

* Bivši fudbaler Partizana, prognozira najkvalitetniju ligu Srbije

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

MOJ TIP

subota,

Čukarički - Mačva 1

IMT - RADNIK 1

Radnički KG - Crvena zvezda 2-2

nedelja,

Partizan - Novi Pazar 1

Radnički Niš - Vojvodina 2

ZEMUN - ŽELEZNIČAR 2

ponedeljak,

Mladost - OFK Beograd 2

IMT je protiv OFK Beograda i Vojvodine uspevao da stigne minimalnu prednost rivala. Protiv Crvene zvezde to nije bilo moguće, iako je u drugom delu meča domaćin više napadao. Pauzom u prvenstvu „traktoristi“ bi trebalo da , da se bolje preslože i od starta meča budu opasna pretnja po gol Radnika.

Kec je fiks, kao i trijumf Železničara na meču sa Zemunom, koji se još nije naviknao na elitni rang.