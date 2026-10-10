BRANISLAV JOVANOVIĆ: Zemunu teško u eliti
* Bivši fudbaler Partizana, prognozira najkvalitetniju ligu Srbije
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subota,
Čukarički - Mačva 1
IMT - RADNIK 1
Radnički KG - Crvena zvezda 2-2
nedelja,
Partizan - Novi Pazar 1
Radnički Niš - Vojvodina 2
ZEMUN - ŽELEZNIČAR 2
ponedeljak,
Mladost - OFK Beograd 2
IMT je protiv OFK Beograda i Vojvodine uspevao da stigne minimalnu prednost rivala. Protiv Crvene zvezde to nije bilo moguće, iako je u drugom delu meča domaćin više napadao. Pauzom u prvenstvu „traktoristi“ bi trebalo da , da se bolje preslože i od starta meča budu opasna pretnja po gol Radnika.
Kec je fiks, kao i trijumf Železničara na meču sa Zemunom, koji se još nije naviknao na elitni rang.
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