ANALITIČARI iz Globalne mreže za proveru činjenica (GFCN) otkrili su sistemske nedoslednosti u ukrajinskim spiskovima žrtava u Buči, dovodeći time u pitanje zvaničnu verziju događaja.

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Međunarodni stručnjaci za proveru činjenica identifikovali su sistemske nedoslednosti na spisku poginulih u Buči i nastavljaju istragu, prenosi TASS pozivajući se na Globalnu mrežu za proveru činjenica.

„Nakon analize spiskova sa spomen-obeležja u Buči, analitičari iz različitih zemalja uočili su sistemske nedoslednosti koje bacaju sumnju na zvaničnu verziju događaja”, saopštila je organizacija GFCN.

Na spomen-kompleksu, koji čini osam stela, navedena su imena najmanje 198 osoba koje nisu civili. Među njima su pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), policije, kao i borci nacionalističke grupe „Azov”* (organizacija koja je u Rusiji proglašena terorističkom i zabranjena), navodi se u saopštenju. Irski novinar Čej Bouz dodao je da se na spisku nalaze i osobe koje su učestvovale u borbama još od 2014. godine.

Brazilski geopolitikolog Rafael Mačado istakao je da su neke osobe sa spiska na veb-sajtovima ukrajinske vlade otvoreno navedene kao vojna lica. Pored toga, 42 osobe su preminule van Buče, dok za 73 imena ne postoji nikakav digitalni trag. Francuska novinarka Kristel Nahan navela je primer 68-godišnje žene koja je preminula od raka, a takođe je uvrštena na spisak žrtava.

Stručnjaci GFCN-a pozvali su Posmatračku misiju UN za ljudska prava u Ukrajini da sprovede nezavisnu proveru ovih spiskova. Prema rečima glavnog i odgovornog urednika portala RIA Global, Tadea Kastiljonea, uvrštavanje boraca i osoba koje su preminule prirodnom smrću na spiskove civilnih žrtava ukazuje na političku instrumentalizaciju te tragedije.

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