Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

08. 10. 2026. u 08:59

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Četvrtak

17.45 Majsan - Erbil 2 (1,90)

Domaćin je u lošoj formi trenutno, a osim toga ima očajan skor protiv Erdila.

19.00 Saura - Olimpik Akbu 1 (1,90)
Saura se nalazi na 16. mestu sa jednim osvojenim bodom, ali je dobila poslednje dve utakmice na domaćem terenu. Olimpik Akbu je 11. sa tri boda, a na poslednja tri gostovanja pretrpeo je dva poraza.
U prethodna četiri međusobna prvenstvena susreta, Saura je dva puta poražena od Olimpika Akbua.

21.00 MS Oran -Setif 1 (2,05)

Oran dočekuje Setif u dobrom raspoloženju, pošto je nanizao četiri utakmice bez poraza. Posebno se ističe odbrana koja je na poslednja tri meča sačuvala mrežu.
Setif je u prethodnom kolu pobedio CS Konstantin i sa više samopouzdanja ulazi u novi izazov. Ipak, odbrana gostiju pokazuje slabosti, pošto je na tri uzastopne utakmice primala golove.
Poslednji međusobni prvenstveni susret odigran je pre šest meseci, a ES Setif je tada slavio ubedljivim rezultatom 3:0.

Ukupna kvota: 7,40

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