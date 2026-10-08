NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

Četvrtak

17.45 Majsan - Erbil 2 (1,90)



Domaćin je u lošoj formi trenutno, a osim toga ima očajan skor protiv Erdila.

19.00 Saura - Olimpik Akbu 1 (1,90)

Saura se nalazi na 16. mestu sa jednim osvojenim bodom, ali je dobila poslednje dve utakmice na domaćem terenu. Olimpik Akbu je 11. sa tri boda, a na poslednja tri gostovanja pretrpeo je dva poraza.

U prethodna četiri međusobna prvenstvena susreta, Saura je dva puta poražena od Olimpika Akbua.

21.00 MS Oran -Setif 1 (2,05)

Oran dočekuje Setif u dobrom raspoloženju, pošto je nanizao četiri utakmice bez poraza. Posebno se ističe odbrana koja je na poslednja tri meča sačuvala mrežu.

Setif je u prethodnom kolu pobedio CS Konstantin i sa više samopouzdanja ulazi u novi izazov. Ipak, odbrana gostiju pokazuje slabosti, pošto je na tri uzastopne utakmice primala golove.

Poslednji međusobni prvenstveni susret odigran je pre šest meseci, a ES Setif je tada slavio ubedljivim rezultatom 3:0.

Ukupna kvota: 7,40