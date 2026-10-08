Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Olja Mrkić

08. 10. 2026. u 09:09

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REDAKCIJA Tipa vam je i za danas predložila tri "sigurice".

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

EPA/EFE

"SIGURICA" TIKET ZA ČETVRTAK

14.00 Johor - Svej Rieng 1 (1,23)

15.00 Al Ansar - Sagese 1 (1,28)
15.15 Al Ain - Itihad Kalba  (1,28)


Ukupna kvota: 2,01

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