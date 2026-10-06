Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

В.М.

06. 10. 2026. u 09:09

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Foto: Depositphotos

Utorak

20.00 Piterboro - Ipsvič |2+ (1.75)

20.45 Brejntri - Volton & Heršam |2+ (1.95)

Kvota: 3.45

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