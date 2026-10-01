Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

01. 10. 2026. u 08:46

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Četvrtak

20.45 Nemačka - Srbija |2+ (1.92)

21.00 Mančester Siti (Ž) - Real Madrid (Ž) |2+ (2.20)

Kvota: 4.22

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