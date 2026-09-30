Tip fudbal

I OVO SMO POGODILI! Evo današnjeg TIP sigurica tiketa

Немања Пејчић

30. 09. 2026. u 09:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњег ТИП сигурица тикета

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

17.00 Zeta - Kom Podgorica 2+ (1.37)

19.00 Đer (Ž) - Ferencvaroš GG (1.70)

Kvota: 2.33

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva

PLANINE ČUVAJU VODU I ŽIVOT: Svetski dan čistih planina podseća koliko je priroda ranjiva