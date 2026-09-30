I OVO SMO POGODILI! Evo današnjeg TIP sigurica tiketa
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
17.00 Zeta - Kom Podgorica 2+ (1.37)
19.00 Đer (Ž) - Ferencvaroš GG (1.70)
Kvota: 2.33
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