Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

29. 09. 2026. u 10:17

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

VLADIMIR ZIVOJINOVIC / AFP / Profimedia

Utorak

18.00 Voždovac - Napredak 1X (1.40)

20.45 Luksemburg - Island X2 (1.30)

20.45 San Marino - Albanija 3+ (1.38)

Kvota: 2.51

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