BITKA NA HEMPDENU: Škoti dižu zid pred minskim poljem?

Večeras od 20:45 na kultnom Hempden Parku u Glazgovu, fudbalska reprezentacija Škotske dočekuje zahuktalu Švajcarsku u okviru drugog kola B divizije Lige nacija.

Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Domaći tim ulazi u ovaj meč sa novim selektorom Sebastijenom Pokonjolijem, koji je na debiju uspeo da izvuče bod protiv Slovenije (0:0), iako su njegovi izabranici potpuno dominirali i uputili čak 17 šuteva ka golu Jana Oblaka.

Sa druge strane, Švajcarska je pod dirigentskom palicom Murata Jakina započela takmičenje u velikom stilu, ubedljivom pobedom nad Severnom Makedonijom u Skoplju (3:0), gde je briljirao napadač Barnlija Zeki Amdouni sa dva postignuta pogotka. „Sajdžije“ u Glazgov stižu na krilima sjajnog rezultata sa nedavnog Svetskog prvenstva 2026, gde su stigli čak do četvrtfinala pre nego što ih je eliminisala Argentina.

Ono što drastično menja sliku ovog meča jesu ogromni izostanci. Škotska igra bez svoje glavne zvezde Skota Mektemineja (koji se oporavlja od lakše srčane procedure), dok su standardni napadači Če Adams i Lorens Šenkland povređeni.

Ni Švajcarci nisu kompletni – tim prolazi kroz smenu generacija i delimičnu obnovu. U timu nema legendarnog Granita Džake, ali ni stuba odbrane Manuela Akanđija, kao ni Brila Embola. Ipak, švajcarska mašinerija je pokazala da ima dubinu i sistem koji ne zavisi od pojedinaca, dok će se Škoti ponovo osloniti na fanatičnu podršku sa tribina i čvrst defanzivni blok predvođen kapitenom Endijem Robertsonom.

Pravdu na ovom meču deliće srpski sudija Nenad Minaković, što je izazvalo veliku pažnju medija s obzirom na to da su utakmice Švajcaraca uvek pod posebnim emotivnim nabojem.

Poslednji zvanični duel ove dve selekcije viđen je na Evropskom prvenstvu 2024. godine, kada je u grupnoj fazi meč završen bez pobednika – 1:1. Zanimljivo je da Švajcarska retko gubi od Škota, pošto je u poslednjih šest međusobnih susreta pretrpela samo jedan poraz.

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