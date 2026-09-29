Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

29. 09. 2026. u 09:54

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Ricardo Larreina / AFP / Profimedia

Utorak

16.35 Al Fudžejra - Al Džazira Hamra |2+ (2.25)

17.00 Al Hor - Um Salal |2+ (2.40)

Kvota: 5.40

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