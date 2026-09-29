uživoČESI NA APARATIMA! Englezi dolaze u Prag da ih raznesu
U večerašnjem derbiju UEFA Lige nacija (20:45), osvežena reprezentacija Engleske traži prve bodove pod vođstvom Tomasa Tuhela na vrelom gostovanju u Češkoj, koja se nalazi u najvećoj igračkoj krizi u protekloj deceniji.
Nakon burnog starta i poraza na Vembliju od Španije (2:3), fudbalska reprezentacija Engleske večeras na rasprodatoj Fortuna Areni u Pragu ima imperativ pobede. Sa druge strane, domaćin Češka takođe vida rane iz prvog kola posle domaćeg poraza od Hrvatske (1:2), ali situacija u taboru Čeha daleko je alarmantnija.
Novi selektor Češke, Santi Denija, suočava se sa pravom noćnom morom. Ekipa prolazi kroz bolnu smenu generacija nakon povlačenja dugogodišnjih stubova tima poput Patrika Šika i Tomasa Holeša. Da stvar bude gora, Češka u ovaj meč ulazi bez svog kapitena i motora ekipe u veznom redu, Tomasa Součeka. Bez pobede u regularnom toku meča tokom cele 2026. godine, Česi pred svojim navijačima traže čudo protiv ranjenog lava.
Tomas Tuhel je javno poručio da u Pragu nema mesta kalkulacijama. Iako odbrana trpi promene zbog povrede Ezrija Konse, a na golu će ponovo stajati mladi Džejms Traford umesto Pikforda, napad Engleske deluje zastrašujuće. Džud Belingem, Bukajo Saka i brzonogi Antoni Gordon biće podrška Hariju Kejnu, koji večeras želi da se iskupi za promašeni jedanaesterac protiv Španije.
Istorija opominje Engleze na 2019. godinu kada su na ovom istom mestu poraženi sa 2:1, ali trenutni odnos snaga je potpuno drugačiji. Razlika u kvalitetu i dubini rostera je ogromna.
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