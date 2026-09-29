Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih mečeva na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

29. 09. 2026. u 09:13

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњих мечева на којима верујемо да неће бити победника

Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

16.30 Srbija U19 - Mađarska U19 X (3.55)

18.00 Finska - Belorusija X (3.75)

Kvota: 13.31

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