ODBILI MAKRONA I PAPU LAVA: Slab odziv lidera za papino gostovanje na temu Evrope
POSLEDNjI dan četvorodnevne apostolske posete pape Lava Četrnaestog Francuskoj imao je politički karakter.
Lav je održao veliki političko-diplomatski govor na temu "Ka korenima Evrope za mir i jedinstvo". Emanuel Makron je na ovaj događaj pozvao lidere svih članica EU, ali je odziv bio izuzetno mali.
Došli su samo veliki vojvoda Gijom od Luksemburga i premijer te zemlje Lik Friden. Prisutni su bili i bivši luksemburški premijer i nekadašnji predsednik EK Žan-Klod Junker, princ Alber Drugi od Monaka, sa princezom Šarlen, i delegacija Andore.
Francuzi su razočarani, uz primećen "raskorak između jačine papinih poruka i broja prisutnih." Nadali su se da su mogli da dođu bar predstavnici Italije, Poljske, Hrvatske ili Španije, gde je katolička crkva veoma prisutna u svakodnevnom životu.
Analitičari ističu da je razlog, uz probleme u agendi, i to što bi svaki od lidera mogao da nađe razlog za gubitak birača usled kritika pape prema migrantskoj i drugoj politici koja se vodi u EU.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
ZLOKOBNA PRETNjA MAĐARA RUSIJI: "Pretvorićemo Putinove pešadince u dinstano meso, poješće ih 'kuga 3. milenijuma'"
28. 09. 2026. u 23:26 >> 23:59
ZELENSKI PLAŠI ZAPAD: Rusi su već započeli dodatnu mobilizaciju, stižu i plaćenici
28. 09. 2026. u 23:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)