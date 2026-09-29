Svet

ODBILI MAKRONA I PAPU LAVA: Slab odziv lidera za papino gostovanje na temu Evrope

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
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POSLEDNjI dan četvorodnevne apostolske posete pape Lava Četrnaestog Francuskoj imao je politički karakter.

ОДБИЛИ МАКРОНА И ПАПУ ЛАВА: Слаб одзив лидера за папино гостовање на тему Европе

Foto: Printskrin

Lav je održao veliki političko-diplomatski govor na temu "Ka korenima Evrope za mir i jedinstvo". Emanuel Makron je na ovaj događaj pozvao lidere svih članica EU, ali je odziv bio izuzetno mali.

Došli su samo veliki vojvoda Gijom od Luksemburga i premijer te zemlje Lik Friden. Prisutni su bili i bivši luksemburški premijer i nekadašnji predsednik EK Žan-Klod Junker, princ Alber Drugi od Monaka, sa princezom Šarlen, i delegacija Andore.

Francuzi su razočarani, uz primećen "raskorak između jačine papinih poruka i broja prisutnih." Nadali su se da su mogli da dođu bar predstavnici Italije, Poljske, Hrvatske ili Španije, gde je katolička crkva veoma prisutna u svakodnevnom životu.

Analitičari ističu da je razlog, uz probleme u agendi, i to što bi svaki od lidera mogao da nađe razlog za gubitak birača usled kritika pape prema migrantskoj i drugoj politici koja se vodi u EU.

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