STOJKOVIĆ: Kupili smo božju milost za Lisabon i Mitrovića, a predrasude o Tadićevim godinama su nas ubile
Čuveni čuvar mreže poslao snažnu poruku pred okršaj sa „pancerima“
Sećanje na 18. jun 2010. i Port Elizabet u Južnoj Africi ne bledi ni posle deceniju i po. Odbranjen penal Lukasu Podolskom i srušena moćna Nemačka (1:0) zlatnim slovima su upisani u istoriju našeg fudbala. Pred novi okršaj Srbije i „pancera“, čovek koji je zaključao tu utakmicu, Vladimir Stojković, u velikom intervjuu otvorio je dušu i pogodio pravo u metu o svim gorućim temama u taboru „Orlova“.
Sadašnji golman Čukaričkog se prisetio Mondijala pod vođstvom Radomira Antića i otkrio šta je generaciji iz 2010. godine ostala najveća rana, ali i kako se to „vratilo“ ovoj današnjoj selekciji.
– Rado se sećam tog penala, detalji se i danas vrte po mrežama. Nakon Nemačke imali smo veliko pražnjenje i euforiju, ispromašivali se protiv Australije i nije nam sviran penal... Ali, ako ništa drugo, kupili smo božiju milost za naredne generacije! Mislim na onu pobedu u Lisabonu, gol Mitrovića i plasman na SP u Katar – rekao je Stojković za "Sportski žurnal".
Jedna od tema koja najviše pali javnost jeste status kapitena Dušana Tadića, a popularni Stojke nema dilemu:
– Pokazalo se da su nas sve bez razloga „ubile” predrasude o godinama! Tadić može dosta da pomogne i u Ligi nacija i u predstojećim kvalifikacijama. Svi smo već videli koliko je on značajan za naš tim.
Srbija gostuje ranjenom lavu u najtežem mogućem trenutku, a Nemačka je pod šokom nakon istorijskog šamara i poraza od Grčke. Selektor Veljko Paunović ne može da računa na najjače adute (Vlahović, Mitrović, Milenković), zbog čega Stojković poziva na pamet:
– Gostujemo im u delikatnom trenutku, Nemci sada imaju apsolutni imperativ pobede. Moramo da budemo izuzetno pametni sa ovako jakim protivnicima, ne smemo da odemo u blamažu! Nismo imali ni sreće da isprobamo sve snage, šteta je što su neki igrači odsutni. Međutim, ne isključujem mogućnost dobrog rezultata. Grčka je pokazala da su ranjivi, grupa je preteška i Ligu nacija treba samo „preživeti“ i napraviti sistem za kvalifikacije za EP – zaključio je Stojković.
Na pitanje da li je Antićeva generacija bila najbolja u novijoj istoriji, Stojković podseća na model koji bi i danas mogao da posluži kao lekcija:
– Imali smo brza krila, igrali sa četiri špica – Krasićem, Lanetom Jovanovićem, Žigićem i Pantelićem! Stanković i Milijaš iskusni pozadi, Kuzmanović je ginuo. Ali ono najvažnije: poštovala se hijerarhija i bili smo homogeni.
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