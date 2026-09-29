NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Utorak
20.45 Češka - Engleska |0-1&||0-3 (1.65)
20.45 Španija - Hrvatska 1&2-5 (1.60)
20.45 Luksemburg - Island X2&0-3 (1.63)
Kvota: 4.30
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
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