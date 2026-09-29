Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

Немања Пејчић

29. 09. 2026. u 08:38

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

AP Photo/Tony Gutierrez

Utorak

20.45 Češka - Engleska |0-1&||0-3 (1.65)

20.45 Španija - Hrvatska 1&2-5 (1.60)

20.45 Luksemburg - Island X2&0-3 (1.63)

Kvota: 4.30

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