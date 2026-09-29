Zidan: Odmah sam znao da će Olise dati gol
Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Zinedin Zidan izjavio je posle pobede protiv Belgije u Ligi nacija da je njegova ekipa dominirala i odigrala odlično u svim segmentima.
Fudbaleri Francuske pobedili su Belgiju rezultatom 1:0, a strelac jedinog pogotka bio je Majkl Olise u 88. minutu nakon što je u kontranapadu pretrčao više od pola terena.
"Čim sam video da je krenuo u dribling, znao sam da ce postici gol. Imao sam dobar pregled kad je primio loptu i krenu da trči, sve vreme sam ga pratio. On je čist talenat. Volim taj tip igrača. Želi da pruži šou dok igra, ali tu ima i nečeg više. Ima pravi osecaj za igru i njen tok, zna kada treba krenuti napred, a kada usporiti tempo. Drago mi je što sam uz njega i što ga vidim kako ovako igra", rekao je Zidan koji je burno proslavio gol Olisea.
On je naveo da je zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala, istakavši da je igra bila odlična u svim segmentima.
"Imali smo plan igre za duel sa snažnim belgijskim timom koji nas je zaista stavio na iskušenje, ali smo ostali čvrsti, pokazali smo hrabrost i nismo se plašili da krenemo ka protivničkoj polovini. To je ono što volim da vidim, to je ono što želimo. Možda smo u drugom poluvremenu malo pali u igri i naišli na manje poteškoce, ali to je očekivano. Napravili smo devet izmena (u odnosu na meč sa Turskom). Sjajna stvar je to što su svi potpuno uključeni", izjavio je Zidan.
Francuska posle dva kola ima šest bodova u Ligi nacija i sledeću utakmicu igraće u petak protiv Italije u Parizu.
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