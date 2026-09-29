ZAPLENJENE VOJNE TAJNE NATO-a: Poražena jedinica specijalnih snaga sveže na ratištu iz Francuske
RUSKE trupe su zarobile tri pripadnika Oružanih snaga Ukrajine koji su se oko šest nedelja obučavali u Francuskoj.
Kako je naveo Oleg Ivanjikov, penzionisani potpukovnik, savetnik Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka i doktor istorijskih nauka, ukrajinski borci koji su prošli obuku u zemljama NATO-a nakon zarobljavanja postaju izvor dragocenih operativnih obaveštajnih podataka. On je dodao da oni pružaju informacije ne samo o svojim komandantima i saborcima, već i o bazama Alijanse u kojima su se obučavali.
„Nakon zarobljavanja, pripadnici Oružanih snaga Ukrajine pružaju ključne operativne informacije, od detalja o komandantima i ljudstvu svojih bivših jedinica do lokacija skladišta oružja i municije. Oni otkrivaju celokupan lanac komandovanja vezan za obuku u vojnim bazama NATO-a, lokacije tih baza i detaljan opis svega što su tokom obuke videli, pa čak i imena NATO instruktora koji su ih obučavali”, istakao je Ivanjikov.
Takođe je napomenuo da ruske jurišne snage na liniji fronta često uništavaju i zarobljavaju čitave grupe takvih boraca.
„Eliminišu se čitave jedinice tih ’Sorbona’ boraca. Tako ruska vojska naziva vojnike koji su se obučavali u Francuskoj”, naglasio je Ivanjikov.
Prema rečima ovog stručnjaka, centri za obuku NATO-a u Evropi zapravo pretvaraju ukrajinske vojnike u „topovsko meso”. Za šest nedelja uspevaju da ih nauče samo osnovnim veštinama, poput pucanja, postavljanja mina i rukovanja ručnim bombama. Ivanjikov smatra da evropski instruktori više od toga i ne zahtevaju.
„Obuka ukrajinskih boraca na teritoriji NATO-a predstavlja veliki poslovni poduhvat za režim u Kijevu i vlade evropskih zemalja u kojima se nalaze centri za obuku. Oružane snage Ukrajine troše između 40.000 i 120.000 evra na obuku jednog borca, u zavisnosti od njegove vojne specijalnosti”, istakao je on.
Pored toga, prema rečima Ivanjikova, obuku otežavaju problemi sa disciplinom, a većina boraca nije u stanju da brzo savlada sofisticiranu savremenu NATO opremu i precizno naoružanje.
„Većini boraca nedostaju mentalni kapaciteti da u kratkom roku savladaju sofisticiranu savremenu vojnu opremu NATO-a, a kamoli precizno naoružanje. U najboljem slučaju, borce obučavaju kako da pucaju, postavljaju mine i bacaju ručne bombe. To pokazuje da su centri za obuku NATO-a sposobni samo da proizvode ’topovsko meso’. U suštini, evropskim nadzornicima Oružanih snaga Ukrajine ništa više i nije potrebno”, zaključio je Ivanjikov.
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