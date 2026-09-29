UEFA presekla! Evo ko će suditi meč Nemačka - Srbija
Norveški arbitar Espen Eskas sudiće na meču trećeg kola grupe A2 Lige nacija između fudbalera Nemačke i Srbije, saopštila je danas UEFA.
Pomoćnici noveškog arbitra biće njegovi sunarodnici Jan Erik Engan i Alf Olav Rosland, dok je za četvrtog sudiju određen Sigurd Kringstad.
Eskas je nedavno sudio Crvenoj zvezdi protiv Viktorije Plzenj, kada je srpski šampion pobedio rezultatom 3:0.
Utakmica između Nemačke i Srbije igraće se u četvrtak od 20.45 časova u Minhenu.
Srbija je u prva dva kola Lige nacije zabeležila dva poraza od Grčke (2:1) i Holandije (2:1).
Nemačka je upisala remi protiv Holandije (1:1) i poraz od Grčke (1:0).
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