UEFA presekla! Evo ko će suditi meč Nemačka - Srbija

ODLAZIM sa mesta predsednika Srbije ponosan na rezultate koji su postignuti. To niko ne može da mi oduzme iako je u poslednjih 10 godina protiv mene vođena kampanja dehumanizacije koja nije viđena u svetu. Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini koju volim najviše na svetu i građanima, marljivo sam radio i borio se i na to sam ponosan. Imao sam podršku naroda do kraja svog mandata, hvala svim građanima jer bez njih ništa ne bih uradio. Radio sam najčasniji posao na svetu, biti predsednik Srbije dva puta, ubedljivo izabran u prvom izbornom krugu sa 40 odsto razlike u odnosu na drugoplasiranog, nije i neće se dogoditi. Moje je da sačekam neko vreme, da ljudi za 10, 20 i 30 godina procenjuju.