Fudbal

UEFA presekla! Evo ko će suditi meč Nemačka - Srbija

М.П.

29. 09. 2026. u 11:33

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Norveški arbitar Espen Eskas sudiće na meču trećeg kola grupe A2 Lige nacija između fudbalera Nemačke i Srbije, saopštila je danas UEFA.

УЕФА пресекла! Ево ко ће судити меч Немачка - Србија

Credit: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Pomoćnici noveškog arbitra biće njegovi sunarodnici Jan Erik Engan i Alf Olav Rosland, dok je za četvrtog sudiju određen Sigurd Kringstad.

Eskas je nedavno sudio Crvenoj zvezdi protiv Viktorije Plzenj, kada je srpski šampion pobedio rezultatom 3:0.

Utakmica između Nemačke i Srbije igraće se u četvrtak od 20.45 časova u Minhenu.

Srbija je u prva dva kola Lige nacije zabeležila dva poraza od Grčke (2:1) i Holandije (2:1).

Nemačka je upisala remi protiv Holandije (1:1) i poraz od Grčke (1:0).

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