"CRNI NADGLEDA RADOVE NA EKSPU": Mali objavio snimak koji će raznežiti mnoge, evo kako provodi pauzu između sastanaka (VIDEO)

MINISTAR finansija u tehničkom mandati Siniša Mali, objavio je novi video na društvenim mrežama. Obišao je radove na Ekspo kampu i tokom pauze između sastanaka uradio nešto što će raznežiti mnoge.

Foto: Printskrin Instagram mali_sinisa

- Naša kuca Crni, koja “nadgleda” radove na Ekspo kampu, nedavno je dobila štence, kojima tek treba da damo imena. Naravno da sam, između sastanaka, morao sa njima malo da se poigram. Ovde ih svi zajedno čuvamo i hranimo - naveo je Mali u opisu videa.

Kako je to izgledalo pogledajte u videu koji sledi: