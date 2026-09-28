Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

Belga / Sipa USA / Profimedia

Francuska je novu eru pod Zidanom otvorila pobedom od 1:0 na gostovanju Turskoj, ali rezultat nije u potpunosti prikazao odnos snaga. "Trikolori" su imali 64 odsto poseda lopte, ali su stvorili svega 1,17 očekivanih golova, dok je domaćin završio meč sa 1,21 xG.

Jedini pogodak postigao je Kilijan Mbape, koji je ubrzo potom morao da napusti teren zbog povrede kolena.

Napadač Real Madrida zbog toga neće biti u konkurenciji za duel u Briselu, što predstavlja ozbiljan udarac za Zidanov tim. Očekuje se da njegovo mesto u vrhu napada zauzme Usman Dembele, dok bi sa krilnih pozicija trebalo da ga podrže Majkl Olise i Dezire Due.

U veznom redu predviđeni su Manu Kone i Adrijen Rabio, dok bi Rajan Šerki trebalo da dobije slobodniju, kreativniju ulogu.

Belgija je, sa druge strane, ostavila odličan utisak u prvom meču pod vođstvom Van Bomela. "Crveni đavoli" su savladali Italiju 2:0, golovima Mike Godtsa i Dodija Lukebakija, a posebno raduje podatak da su prvi put posle pet utakmica sačuvali svoju mrežu.

Van Bomel će debitovati pred domaćom publikom, uz oslonac na veoma dobar učinak Belgije na sopstvenom terenu.

Reprezentacija nije izgubila kao domaćin od novembra 2024. godine i vezala je devet utakmica bez poraza. Ipak, Francuska joj nikako ne leži, Belgijanci su izgubili poslednjih pet međusobnih susreta, još od 2015. godine.

Za domaće neće nastupiti Leandro Trosar, dok bi Godts trebalo da bude deo ofanzivne trojke iza Šarla De Ketelara, zajedno sa Kevinom De Brujneom i Moreirom. U odbrani se očekuje tandem Nejtan Ngoj – Brendon Mehele, uz Timotija Kastanja i Maksa De Kujpera.

Francuska je na poslednjih devet gostovanja upisala osam pobeda i jedan remi, ali izostanak Mbapea i činjenica da Zidan tek gradi svoj tim ostavljaju dovoljno prostora da se domaćin nada potencijalnom iznenađenju.

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