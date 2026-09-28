Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"
Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".
Francuska je novu eru pod Zidanom otvorila pobedom od 1:0 na gostovanju Turskoj, ali rezultat nije u potpunosti prikazao odnos snaga. "Trikolori" su imali 64 odsto poseda lopte, ali su stvorili svega 1,17 očekivanih golova, dok je domaćin završio meč sa 1,21 xG.
Jedini pogodak postigao je Kilijan Mbape, koji je ubrzo potom morao da napusti teren zbog povrede kolena.
Napadač Real Madrida zbog toga neće biti u konkurenciji za duel u Briselu, što predstavlja ozbiljan udarac za Zidanov tim. Očekuje se da njegovo mesto u vrhu napada zauzme Usman Dembele, dok bi sa krilnih pozicija trebalo da ga podrže Majkl Olise i Dezire Due.
U veznom redu predviđeni su Manu Kone i Adrijen Rabio, dok bi Rajan Šerki trebalo da dobije slobodniju, kreativniju ulogu.
Belgija je, sa druge strane, ostavila odličan utisak u prvom meču pod vođstvom Van Bomela. "Crveni đavoli" su savladali Italiju 2:0, golovima Mike Godtsa i Dodija Lukebakija, a posebno raduje podatak da su prvi put posle pet utakmica sačuvali svoju mrežu.
Van Bomel će debitovati pred domaćom publikom, uz oslonac na veoma dobar učinak Belgije na sopstvenom terenu.
Reprezentacija nije izgubila kao domaćin od novembra 2024. godine i vezala je devet utakmica bez poraza. Ipak, Francuska joj nikako ne leži, Belgijanci su izgubili poslednjih pet međusobnih susreta, još od 2015. godine.
Za domaće neće nastupiti Leandro Trosar, dok bi Godts trebalo da bude deo ofanzivne trojke iza Šarla De Ketelara, zajedno sa Kevinom De Brujneom i Moreirom. U odbrani se očekuje tandem Nejtan Ngoj – Brendon Mehele, uz Timotija Kastanja i Maksa De Kujpera.
Francuska je na poslednjih devet gostovanja upisala osam pobeda i jedan remi, ali izostanak Mbapea i činjenica da Zidan tek gradi svoj tim ostavljaju dovoljno prostora da se domaćin nada potencijalnom iznenađenju.
NAŠ TIP: GG (kvota 1.55)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
IGLSI KORISTE POVREDU VILIJAMSA: Bez svog superstara, Bersi nisu ista ekipa
28. 09. 2026. u 09:42
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Dva predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
28. 09. 2026. u 09:38
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
28. 09. 2026. u 09:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)