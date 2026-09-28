PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uživo se obraća na svom tiktok i fejsbuk nalogu.

Foto: printskrin TikTok/jasamaleksandar

Aleksandar Vučić odgovara na pitanja sa Tiktoka i Fejsbuka!

- Vidite koliko je to pogešna i lažna teza. Nemaju nikoga ni sa idejom, ni programom, ni sa planom. Što se stranaca tiče oni im se sami nude. Tako zahtevaju razgovore na posebnim lokacijam u Berlinu. Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko . kaže Vučić.

Glas naroda, glas Boga

- Ko je taj koji je naredio da budete podržani i koja je to nevidljiva sila. Ima značajan broj ljudi, koji neće da dozvoli kambodžanski sindrom totalitarizma. Ima mnogo motivisanih koji bi da spreče da im neko uništi zemlju. Potpuno smo spremni da odbranimo izbornu volju. Pola njihovih predstavnica su stari predstavnici, krali i pljačkali ovu zemlju. Mi smo svaki rezultat izborini priznavali i poštovali. Oni se kreću u granicama sopstvene pokvarenotsi. Mi ćemo zaštititi narodnu volju. Nećemo dozvoliti da nam pokradu biračku volju. Na ulici neće da unište ništa. Nisam sad predsednik, sad nemam problem, mi ćemo da tražimo svoja prava, da listići budu prebrojani kako je narod glasao - istakao je Vučić.

Ko je "rektor", a ko stranac koji smišlja pakleni plan

- I to nam je rektor... sumljivo... majko Božja. Nećemo nikad samo da proglasimo pobedu. Građani će da donesu odluku ko će upravljati Srbijom. Smislili su ako izgube da ne uđu u parlament i da ne bude verifikacija mandata. Znaju da će da izgube parlamentarne izbore. Probali bi da dobiju na drugom krugu predsedničkih izbora, jer nema Aleksandra Vučića. To su stranci smislili. Bio bih proglašen za ličnost godine da sam uveo sankcije Rusiji. Bio vih najveći demokrata na svetu - istakao je Vučić.

- CRTA će da ćuti, a onda da da čeka kad vidi izlaznost, misleći da su dobili. Ali to nije baš tako. Sve veći problemi u raju, ne znaju šta će sa sobom - istakao je predsednik.

Sada se čitaju komentari "uticajnog" tviteraša uperenih protiv Aleksandra Vučića

- Vidite koliko čovek mrzi. Od svega što smo izgradili, on vidi samo i oseća samo mržnju. Hvala im što su takvi, time mi pomažu da pobedim. Ako ne vidite bolnice, kliničke cente, koliko autoputeva, ako ne vidite Beograd na vodi, aerodrom, prugu koja spaja aerodrom sa centrom grada, vidite samo mržnju. Biće da je to vezano za vas, a ne nekog drugog. Nije sramota otići, pasti, sramota je mrzeti bez ikakvog razloga i želeti nekome zlo. Sramota je lagaati - istakao je on.