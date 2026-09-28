VUČIĆ RAZOTKRIO PLAN STRANACA: Bio bih proglašen za ličnost godine da sam uveo sankcije Rusiji

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručio je da ima mnogo motivisanih koji bi da spreče da im neko uništi zemlju.

Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (STF)

Aleksandar Vučić odgovara na pitanja sa Tiktoka i Fejsbuka.

- Znaju da će da izgube parlamentarne izbore. Probali bi da dobiju na drugom krugu predsedničkih izbora, jer nema Aleksandra Vučića. To su stranci smislili. Bio bih proglašen za ličnost godine da sam uveo sankcije Rusiji. Bio bih najveći demokrata na svetu - istakao je Vučić.