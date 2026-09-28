Više nema prostora za kiks: Azuri traže popravni protiv redovnih mušterija

Turska i Italija ulaze u drugi meč Lige nacija sa istim problemom – obe su pretrpele poraz na startu takmičenja i sada nemaju mnogo prostora za novi kiks.

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Domaćin je poražen od Francuske sa 1:0, dok je Italija pred svojim navijačima izgubila od Belgije sa 2:0.

Turska je prvu kampanju u Ligi A počela minimalnim porazom od Francuske, što joj je bio treći poraz u poslednja četiri meča. Ekipa Vinčenca Montele ipak ima razloga za optimizam kada igra kod kuće, pošto je u poslednjih 13 utakmica na svom terenu zabeležila devet pobeda, uz dva remija i dva poraza.

Poraz od Francuske ujedno je bio prvi domaći neuspeh Turske u Ligi nacija u poslednjih deset takvih utakmica, uključujući i plej-of. Problem predstavlja realizacija, jer je Turska na samo jednom od poslednjih šest takmičarskih mečeva postigla više od jednog gola.

Ni Italija nije mogla da poželi gori početak drugog mandata Roberta Mančinija. Poraz od Belgije bio joj je treći u poslednja četiri takmičarska nastupa, a selektor sada mora brzo da pronađe način da ekipa reaguje. Ohrabrenje može da pruži učinak u gostima, pošto je Italija u prethodnom ciklusu Lige nacija dobila sva tri meča u grupi na strani.

Odbrana, tradicionalno jedan od najjačih aduta Italije, mogla bi da bude ključna i ovog puta. Ipak, samo jedan meč bez primljenog gola u poslednjih devet nastupa u Ligi nacija ne uliva previše poverenja u taj segment igre.

Tradicija je ubedljivo na strani Italije. „Azuri“ nikada nisu izgubili od Turske, pošto su u 13 dosadašnjih susreta ostvarili devet pobeda i četiri remija. U poslednjem takmičarskom susretu Italija je slavila sa 3:0, a samo dva od poslednjih osam duela ovih selekcija završena su bez golova na obe strane.

Zanimljiv je i podatak da je Turska primila prvi gol na poslednjih pet utakmica. Sa druge strane, Italija je otvorila rezultat u osam od poslednjih devet mečeva, dok je šest od njenih devet poslednjih takmičarskih gostovanja donelo više od 2,5 gola.

Arda Guler bi mogao da bude jedan od glavnih aduta Turske, posebno u ranoj fazi utakmice. Čak 12 od njegovih poslednjih 14 golova za klub i reprezentaciju postignuto je u prvom poluvremenu. Italija će svoje nade u napad polagati u Moizea Kena, koji je bio na pobedničkoj strani u sedam od poslednjih devet utakmica u kojima je postigao gol.

Italija nema novih kadrovskih problema posle duela sa Belgijom, dok će Turska morati bez prvog golmana Ugurdžana Čakira, koji je protiv Francuske dobio crveni karton. Kombinacija italijanske navike da prva zatrese mrežu i turskih problema sa ranim primljenim golovima izdvaja se kao osnova za tip na to da će Italija prva postići gol.