VUČIĆ: Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić odgovara na pitanja sa Tiktoka i Fejsbuka!
On je poručio:
- Vidite koliko je to pogešna i lažna teza. Nemaju nikoga ni sa idejom, ni programom, ni sa planom. Što se stranaca tiče oni im se sami nude. Tako zahtevaju razgovore na posebnim lokacijam u Berlinu. Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko.
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