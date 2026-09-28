VUČIĆ: Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko

„KAKO se zovete? Kako ste?“ Upitao je gradonačelnik mesta Kadonege, u provinciji Padove, Marko Skjezaro jednu ženu, Marokanku, koja je došla na zakletvu dodele italijanskog državljanstva, ali ona nije mogla da odgovori na ova jednostavna pitanja jer ih – nije razumela. Otuda je Skjezaro odbio državljanstvo, a ceremoniju polaganja zakletve odlažio, jer žena nije znala ni da pročita reči zakletve na italijanskom.