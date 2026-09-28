Politika

VUČIĆ: Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 20:18

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić odgovara na pitanja sa Tiktoka i Fejsbuka!

ВУЧИЋ: Морате да имате кичму, став, а не да будете нико

Foto: printskrin TikTok/jasamaleksandar

On je poručio:

 - Vidite koliko je to pogešna i lažna teza. Nemaju nikoga ni sa idejom, ni programom, ni sa planom. Što se stranaca tiče oni im se sami nude. Tako zahtevaju razgovore na posebnim lokacijam u Berlinu. Morate da imate kičmu, stav, a ne da budete niko.

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