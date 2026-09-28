Od kandidata za Zlatnu loptu do duboke krize forme: Šta se dešava sa Hvičom Kvarachelijom?

Hviča Kvarachelija prolazi kroz najteži period u svojoj karijeri, što se ocrtava i na rezultate "krstaša" na startu Lige nacija.

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Nakon kvalifikacija za pamćenje i osvajanja Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom, gruzijski virtuoz je u novu sezonu ušao neprepoznatljivo. Bez postignutog gola u prvih pet prvenstvenih utakmica u Francuskoj i uz česte rane izmene pod Luisom Enrikeom, Kvaradona trenutno deluje kao bleda kopija igrača koji je do pre samo nekoliko meseci sejao strah među rivalskim odbranama.

Težak period u klubu preneo se i na reprezentativni nivo, gde je kapitenska traka postala ogromno breme. U porazu od Severne Irske (0:1) na otvaranju Ligi nacija, Kvarachelija je u 64. minutu promašio penal za vođstvo. Takav neubedljiv udarac sa bele tačke savršeno je oslikao njegovo trenutno psihološko stanje, a kazna je stigla u 99. minutu kada je Šej Čarls doneo šokantnu pobedu gostima.

Taj poraz nije oduzeo samo tri boda, već je direktno izazvao tektonske promene u gruzijskom fudbalu — selektor Vili Sanjol je smenjen odmah nakon utakmice. Francuski stručnjak, koji je odveo Gruziju na istorijsko Evropsko prvenstvo, otišao je uz veliku zahvalnost igrača, ali je tim ostavljen u vakuumu. Gruzija bez Kvaradone u pravoj formi deluje kao krstaš bez mača, a borba za plasman u Ligu A sada izgleda kao izuzetno teška misija.

Na klupu nacionalnog tima uskače Ramaz Svanadze, dosadašnji selektor mlade reprezentacije. Svanadze preuzima kormilo u trenutku kada mora da krene gotovo od nule i prekine crni niz od čak šest poraza u poslednjih sedam utakmica. Ipak, određena nada leži u domaćem terenu, jer je Gruzija u Tbilisiju izgubila samo 5 od poslednjih 20 utakmica.

Sa druge strane terena na stadionu "Boris Pajčadze" večeras stoji izuzetno stabilna i opasna reprezentacija Ukrajine. Ukrajinci su u novu kampanju ušli trijumfalno, savladavši Mađarsku sa 1:0 na debiju novog selektora Andree Maldere. Sa tri pobede i tri sačuvane mreže u četiri meča pod Malderinim vođstvom, Ukrajina dolazi u Tbilisi puna samopouzdanja i sa jasnim ciljem da se vrati u elitnu Ligu A.

Tradicija je apsolutno na strani gostiju, što Gruzijcima dodatno otežava posao. Na čak 11 dosadašnjih međusobnih duela, Ukrajina nikada nije pretrpela poraz od Gruzije (7 pobeda i 4 remija). Sva četiri remija dogodila su se upravo na gostovanjima u Tbilisiju (uz dve pobede Ukrajine), što nagoveštava da nas i večeras očekuje tvrda i neizvesna borba u kojoj će detalji odlučivati.

Pored Kvarachelije, sve oči domaće publike biće uprte u Žorža Mikautadzea, koji je specijalista za ovo takmičenje — postigao je čak 8 od svojih 23 reprezentativna gola u Ligi nacija, uključujući šest na poslednjih pet mečeva. Ukrajina će se sa druge strane oslanjati na Romana Jaremčuka i njegov impresivan niz od sedam utakmica u kojima je njegov tim pobedio kada god se on upisao u strelce.

Analiza prethodnih duela obe ekipe ukazuje na značajan pad koncentracije u defanzivi tokom drugog poluvremena. Sva četiri gola koja je Gruzija primila u 2026. godini došla su u drugih 45 minuta, dok je Ukrajina čak 10 od poslednjih 13 takmičarskih golova takođe kapitulirala u istom periodu. To sugeriše da bi nastavak meča mogao da donese mnogo više uzbuđenja i otvorene igre.

Nakon skromne posete protiv Severne Irske od oko 7.000 gledalaca, večeras se očekuju znatno ispunjenije tribine Dinamo Arene. Navijačima i timu je preko potreban novi impuls karaktera i energije kako bi zaustavili pad i krenuli ka vrhu grupe, a najveći deo tog tereta pašće upravo na pleća kapitena.

Iako su Ukrajinci zbog forme i tradicije blagi favoriti, sve oči biće uprte u Hviču Kvaracheliju. Večeras je za njega trenutak istine: da li će konačnoopravdati status jednog od najboljih igrača Evrope i vratiti svoju reprezentaciju na pobednički kolosek, ili će Ukrajina produžiti svoju dominaciju u Tbilisiju?

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