SRBIJA UBEDLJIVA: "Orlići" drugi put u tri dana pobedili Irak

"ORLIĆI" opet pobedili Irak.

FOTO: FSS

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u Novom Sadu u prijateljskoj utakmici Irak do 23 godine sa 3:0.

Isti rezultat bio je pre tri dana. Tada su strelci bili Matija Mitrović, Aleksa Kuljanin i Matija Popović.

Što se ovog susreta tiče, izabranici Zorana Mirkovića bili takođe ubedljivi. Naša selekcije je do prednosti došla u 25. minutu preko Jovana Mijatovića.

Trijumf su potvrdili Aleksa Kuljanin koji je u 71. minutu povećao na 2:0, dok je konačan ishod postavio u 76. minutu postavio Marko Lazetić.

Srbija će odigrati još dve prijateljske utakmice. Rival 2. i 5. oktobra je mlada reprezentacija Rusije.

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