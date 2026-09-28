SRBIJA UBEDLJIVA: "Orlići" drugi put u tri dana pobedili Irak
"ORLIĆI" opet pobedili Irak.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u Novom Sadu u prijateljskoj utakmici Irak do 23 godine sa 3:0.
Isti rezultat bio je pre tri dana. Tada su strelci bili Matija Mitrović, Aleksa Kuljanin i Matija Popović.
Što se ovog susreta tiče, izabranici Zorana Mirkovića bili takođe ubedljivi. Naša selekcije je do prednosti došla u 25. minutu preko Jovana Mijatovića.
Trijumf su potvrdili Aleksa Kuljanin koji je u 71. minutu povećao na 2:0, dok je konačan ishod postavio u 76. minutu postavio Marko Lazetić.
Srbija će odigrati još dve prijateljske utakmice. Rival 2. i 5. oktobra je mlada reprezentacija Rusije.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KK Partizan ima novo pojačanje: Stiglo dobro poznato ime u Humsku!
28. 09. 2026. u 15:08 >> 15:13
ABA liga se neće igrati!
28. 09. 2026. u 07:00
Teniski svet u neverici! Šampionka Rolan Garosa menja državljanstvo
28. 09. 2026. u 08:02
UEFA zatvorila stadion zbog "Kosovo je Srbija"
28. 09. 2026. u 08:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"
Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".
28. 09. 2026. u 10:40
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)