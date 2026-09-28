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ZAMENIK DIREKTORA FBI PODNEO OSTAVKU: Odlazi godinu dana nakon dolaska na funkciju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

28. 09. 2026. u 20:22

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ZAMENIK direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Endru Bejli saopštio je danas da podnosi ostavku na funkciju, nešto više od godinu dana nakon što je došao u tu američku saveznu agenciju, navodeći porodične razloge za odlazak.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ФБИ ПОДНЕО ОСТАВКУ: Одлази годину дана након доласка на функцију

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Bejli, republikanski saveznik predsednika SAD Donalda Trampa, napustio je mesto državnog tužioca Misurija kako bi se pridružio FBI-ju, gde je radio pod direktorom agencije Kašom Patelom.

Tokom mandata u FBI-ju učestvovao je u nadzoru istraga povezanih sa izborima, a ranije ove godine bio je prisutan kada su agenti FBI-ja zaplenili glasačke listiće iz 2020. godine u saveznoj državi Džordžiji, prenosi Rojters.

-Uveren sam da će direktor Patel nastaviti da reformiše FBI, bori se protiv nasilnog kriminala, štiti domovinu, obezbedi snažnu odgovornost unutar organizacije i obnovi poverenje javnosti u ovu instituciju, naveo je Bejli na društvenim mrežama.

Funkcija zamenika direktora FBI-ja, koja podrazumeva nadzor svakodnevnih operacija agencije, tradicionalno je bila apolitična i poveravana karijernim zvaničnicima FBI-ja. Trampova administracija je, međutim, na tu funkciju postavila političke saveznike u okviru šireg preuređenja rada agencije.

Bejli je prvobitno bio jedan od dvojice zamenika direktora, zajedno sa Denom Bonđinom, bivšim pripadnikom američke Tajne službe i konzervativnim podkasterom, koji je napustio FBI u januaru. Iskusni zvaničnik FBI-ja Kristofer Raja u međuvremenu je deo tročlanog rukovodstva agencije zajedno sa Bejlijem i Patelom.

Bejlijev odlazak usledio je oko pet nedelja pre izbora za Kongres SAD, na kojima će biti odlučena kontrola nad oba doma američkog zakonodavnog tela.

Tokom svog mandata u FBI-ju Bejli je učestvovao u istragama Trampove administracije o izbornim pitanjima. FBI je ispitivao izborne evidencije u više saveznih država, ali do sada nije izneo dokaze koji bi potvrdili Trampove tvrdnje da je rasprostranjena izborna prevara dovela do njegovog poraza na predsedničkim izborima 2020. godine.

(Tanjug)

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