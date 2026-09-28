ZAMENIK DIREKTORA FBI PODNEO OSTAVKU: Odlazi godinu dana nakon dolaska na funkciju

ZAMENIK direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Endru Bejli saopštio je danas da podnosi ostavku na funkciju, nešto više od godinu dana nakon što je došao u tu američku saveznu agenciju, navodeći porodične razloge za odlazak.

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Bejli, republikanski saveznik predsednika SAD Donalda Trampa, napustio je mesto državnog tužioca Misurija kako bi se pridružio FBI-ju, gde je radio pod direktorom agencije Kašom Patelom.

Tokom mandata u FBI-ju učestvovao je u nadzoru istraga povezanih sa izborima, a ranije ove godine bio je prisutan kada su agenti FBI-ja zaplenili glasačke listiće iz 2020. godine u saveznoj državi Džordžiji, prenosi Rojters.

-Uveren sam da će direktor Patel nastaviti da reformiše FBI, bori se protiv nasilnog kriminala, štiti domovinu, obezbedi snažnu odgovornost unutar organizacije i obnovi poverenje javnosti u ovu instituciju, naveo je Bejli na društvenim mrežama.

Funkcija zamenika direktora FBI-ja, koja podrazumeva nadzor svakodnevnih operacija agencije, tradicionalno je bila apolitična i poveravana karijernim zvaničnicima FBI-ja. Trampova administracija je, međutim, na tu funkciju postavila političke saveznike u okviru šireg preuređenja rada agencije.

Bejli je prvobitno bio jedan od dvojice zamenika direktora, zajedno sa Denom Bonđinom, bivšim pripadnikom američke Tajne službe i konzervativnim podkasterom, koji je napustio FBI u januaru. Iskusni zvaničnik FBI-ja Kristofer Raja u međuvremenu je deo tročlanog rukovodstva agencije zajedno sa Bejlijem i Patelom.

Bejlijev odlazak usledio je oko pet nedelja pre izbora za Kongres SAD, na kojima će biti odlučena kontrola nad oba doma američkog zakonodavnog tela.

Tokom svog mandata u FBI-ju Bejli je učestvovao u istragama Trampove administracije o izbornim pitanjima. FBI je ispitivao izborne evidencije u više saveznih država, ali do sada nije izneo dokaze koji bi potvrdili Trampove tvrdnje da je rasprostranjena izborna prevara dovela do njegovog poraza na predsedničkim izborima 2020. godine.

(Tanjug)

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