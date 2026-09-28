VUČIĆ U NOVOM SPOTU KAO KONOBAR: Pogledajte šta je ko naručio na porodičnoj večeri (VIDEO)

U NAJNOVIJEM predizbornom spotu, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić odlučio je da preuzme jednu sasvim drugačiju ulogu – ulogu konobara koji pažljivo beleži želje građana. Na porodičnoj večeri nalazi se neočekivani meni: umesto hrane, članovi porodice naručuju svoje vizije budućnosti Srbije.

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Atmosfera za stolom je dinamična i oslikava različite prioritete generacija. Razgovor započinje glava porodice koji odlučno traži "auto-puteve".

Na njegovo pitanje šta bi želeo, deda ima jasan politički stav: "Da ne uvodimo sankcije Rusiji i da sačuvamo Kosovo i Metohiju". Kada ga baka upita "Da ti nije mnogo?", sin je umiruje rečima da svako može da bira, nakon čega baka, praktično, dodaje svoju porudžbinu - veće plate i penzije.

Usledile su i želje za novim porodilištima. Jedan od najmlađih članova za stolom, buntovnog duha, na pitanje šta on želi kratko odgovara: "Pa, da ode Vučić". Međutim, tata spretno preuzima i za njega "naručuje" besplatno školovanje.

Mlada devojka je poželela članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. U tom trenutku, prikazuje se konobar sa blokom i olovkom, Aleksandar Vučić:

- NATO nemamo, ali imamo mir i stabilnost - odgovara Vučić sa osmehom, što devojka prihvata sa odobravanjem. Kao pravi domaćin, Vučić pita šta žele za desert.

- Stabilan kurs dinara - kaže otac, a Vučić zaključuje: "Dogovoreno".

Spot se završava bakinim komentarom: "Fin neki čovek".

Uprkos različitim željama i političkim stavovima, mir, stabilnost i ekonomski napredak ono što sve generacije može da okupi za istim stolom.