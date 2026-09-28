Crna gora slavila: Debitant golom u 89. minutu za trijumf protiv Jermenije u Ligi nacija (VIDEO)

Fudbaleri Crne Gore slavili su u drugom kolu grupe 2 u Ligi nacije C sa 3:2 protiv Jermenije.

FOTO: Dan Minto / imago sportfotodienst / Profimedia

Ekipa koju sa klupe predvodi Mirko Vučinić upisala je nova tri boda u grupnoj fazi Lige nacija.

Crna Gora je povela u 20. minutu. Nakon duela Osmajića i Pilojana, lopta se odbila od leđa domaćeg defanzivca i završila u mreži za 1:0.

Jermeni su se potom oslobodili pritiska, a u 34. minutu stigli do izjednačenja. Serobjan je iskoristio lošu reakciju Đurića i matirao Popovića.

Radost domaćih trajala je samo četiri minuta. Krstović je u 38. minutu majstorskim udarcem sa više od 20 metara pogodio mrežu Čančarevića i vratio prednost Crnoj Gori. Na poluvremenu je bilo 2:1 za našu selekciju.

Već na početku nastavka Crna Gora je imala priliku da poveća prednost. Janković je u 50. minutu pronašao Osmajića, koji se odlično zagradio i šutirao, ali je Čančarević dobro reagovao.

Jermenija je kaznila propuštenu priliku u 65. minutu. Spertsijan je posle solo prodora kroz kompletnu odbranu Crne Gore uputio snažan udarac i pogodio za 2:2.

Usledio je period bez većih prilika, ali je Crna Gora u samoj završnici ponovo pronašla put do gola.

Heroj "sokola" bio je Aleksa Latković koji je na debiju pogodio za pobedu. U 89. minutu Jovetić je uposlio Radunovića na boku, uslijedio je centaršut, a golman Čančarević promašio je loptu. Ona je stigla do debitanta Latkovića, koji je smirio i snažno pogodio kroz noge protivnika za konačnih 3:2.

🚨 Aleksa Latković scores at 89'



🇦🇲 Armenia 2- 3 Montenegro 🇲🇪pic.twitter.com/yi6bEgy9VB — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 28, 2026

Crnogorci su u prvom kolu slavili sa 2:1 protiv Kipra.