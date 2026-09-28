TIP vam predlaže Ligu nacija

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Agonija "azura" se nastavlja
Turska - Italija 1X (1,50)
Severna Irska - Mađarska X (3,05)
Ove dve ekipe su odigrale remi 1:1 u svom poslednjem međusobnom susretu, a Mađarska je na dva od poslednja tri gostovanja takođe odigrala remi sa golovima. Sa druge strane, jedini poraz Severne Irske na domaćem terenu u poslednjih 11 utakmica bio je protiv Nemačke.
Belgija - Francuska 2&GG (3,10)
Švedska - Poljska GG (1,54)
Švedska je u petak ostvarila važnu pobedu, ali nije sačuvala mrežu na svom terenu još od novembra 2024. godine. Golovi se očekuju protiv reprezentacije Poljske, na čijih je pet od poslednjih šest gostovanja viđen gol na obe strane, uključujući i poraz od 3:2 u Švedskoj u martu.
Rumunija - Bosna 1X&GG
Letonija - Kipar 2 (2,82)
Letonija je uzastopno pretrpela tri poraza, a na poslednjih deset utakmica savladala je samo autsajdere poput Gibraltara i Farskih Ostrva minimalnim rezultatom 1:0. Kipar je u znatno boljoj formi, pa vredi odigrati čistu dvojku na pobedu gostiju.
Jermenija - Crna Gora GG (1,83)
UKUPNA KVOTA: 671.26
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