Tip fudbal

TIP vam predlaže Ligu nacija

Olja Mrkić

28. 09. 2026. u 11:09

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Agonija "azura" se nastavlja

ТИП вам предлаже Лигу нација

DANIEL MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Turska - Italija 1X (1,50)

Turska je ušla na Svetsko prvenstvo sa nizom od osam utakmica bez poraza, dok su na poslednjih 12 utakmica kod kuće izgubili samo od Španije i Francuske. Domaćini imaju za cilj da se poprave nakon serije od tri poraza u četiri meča, dok je italija još uvek u ranoj fazi procesa oporavka Italije. Iks je najrealniji, ali je konačan ishod bliže kecu nego dvojci.

Gruzija - Ukrajina 2 (2,77)

Ukrajina ima tri vezane pobede i zabeležila je šest trijumfa na poslednjih osam međunarodnih utakmica. Gosti su savladali rivale na osam od 16 mečeva Lige nacija u ovom rangu takmičenja, a igraju protiv reprezentacije Gruzije koja je upravo pretrpela šesti poraz u poslednjih sedam takmičarskih utakmica.

Severna Irska - Mađarska X (3,05)
Ove dve ekipe su odigrale remi 1:1 u svom poslednjem međusobnom susretu, a Mađarska je na dva od poslednja tri gostovanja takođe odigrala remi sa golovima. Sa druge strane, jedini poraz Severne Irske na domaćem terenu u poslednjih 11 utakmica bio je protiv Nemačke.

Belgija - Francuska 2&GG (3,10)

Francuska je u svom prvom meču pod Zinedinom Zidanom savladala Tursku u gostima, ali je u toj pobedi od 1:0 dozvoljavala rivalu šanse. Belgija je izgubila pet od osam utakmica u prošloj kampanji Lige nacija, uključujući poraze kod kuće i u gostima upravo od Francuske. Francuzi su slavili na poslednjih pet međusobnih duela ove dve reprezentacije, s tim što su primali gol u pobedama na gostovanjima u Ligi nacija 2021. i 2024. godine.

Švedska - Poljska GG (1,54)
Švedska je u petak ostvarila važnu pobedu, ali nije sačuvala mrežu na svom terenu još od novembra 2024. godine. Golovi se očekuju protiv reprezentacije Poljske, na čijih je pet od poslednjih šest gostovanja viđen gol na obe strane, uključujući i poraz od 3:2 u Švedskoj u martu.

Rumunija - Bosna 1X&GG

Rumunija je ušla u dobru seriju rezultata na domaćem terenu, ali su joj odbrambeni propusti česta pojava. Golovi na obe strane se očekuju protiv selekcije Bosne i Hercegovine koja je zatresla mrežu na većini svojih poslednjih gostovanja, pa se vredi kladiti na kombinaciju 1X&GG uz očekivani remi sa golovima ili minimalnu trijumf domaćina.

Letonija - Kipar 2 (2,82)
Letonija je uzastopno pretrpela tri poraza, a na poslednjih deset utakmica savladala je samo autsajdere poput Gibraltara i Farskih Ostrva minimalnim rezultatom 1:0. Kipar je u znatno boljoj formi, pa vredi odigrati čistu dvojku na pobedu gostiju.

Jermenija - Crna Gora GG (1,83)

Ove dve ekipe deluju potpuno izjednačeno na papiru, pa bi izbor da obe ekipe postignu gol (GG) mogao da bude prava opcija za klađenje.
 

UKUPNA KVOTA: 671.26

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