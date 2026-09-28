VUČIĆ DAO REČ: Mi ćemo zaštititi narodnu volju

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" poručio je da ima mnogo motivisanih koji bi da spreče da im neko uništi zemlju.

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Aleksandar Vučić odgovara na pitanja sa Tiktoka i Fejsbuka!

- Ko je taj koji je naredio da budete podržani i koja je to nevidljiva sila. Ima značajan broj ljudi, koji neće da dozvoli kambodžanski sindrom totalitarizma. Ima mnogo motivisanih koji bi da spreče da im neko uništi zemlju. Potpuno smo spremni da odbranimo izbornu volju. Pola njihovih predstavnica su stari predstavnici, krali i pljačkali ovu zemlju. Mi smo svaki rezultat izborini priznavali i poštovali. Oni se kreću u granicama sopstvene pokvarenotsi. Mi ćemo zaštititi narodnu volju. Nećemo dozvoliti da nam pokradu biračku volju. Na ulici neće da unište ništa. Nisam sad predsednik, sad nemam problem, mi ćemo da tražimo svoja prava, da listići budu prebrojani kako je narod glasao - istakao je Vučić.