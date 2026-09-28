Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Немања Пејчић

28. 09. 2026. u 09:13

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

FOTO: Tanjug/AP/Marta Lavandier

Ponedeljak

18.30 Danska U21 - Belorusija U21 |2+ (2.25)

20.45 Belgija - Francuska |2+ (2.28)

Kvota: 5.13

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