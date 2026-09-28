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VALUE BET DANA: Pobednička serija Metalca se nastavlja protiv "crno-belih" koje drma kriza

Olja Mrkić

28. 09. 2026. u 09:09

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Nema keca u Kruševcu

ВАЛУЕ БЕТ ДАНА: Победничка серија Металца се наставља против црно-белих које дрма криза

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Bora 1919 u 11. kolu Prve lige Srbije dočekuju ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca. Iako će Bor formalno biti domaćin, utakmica će biti odigrana na stadionu "Mladost" u Kruševcu.

Kriza drma borskog prvoligaša koji već tri utakmice gubi bez postignutog gola.

S druge strane, Metalac je u poslednje četiri prvenstvene utakmice upisao deset od mogućih 12 bodova.

Naš tip za ovu utakmicu je da će gosti ostrati neporaženi, a njihov golman nesavladan.

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18.00 Bor - Metalac X2&NG

Ukupna kvota: 3,00

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