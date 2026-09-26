Kvota 7,00 na Kimija posle 16. mesta?! Italijan već pokazao da ume nemoguće
Ovo je današnji value bet.
Ovogodišnja Velika nagrada Azerbejdžana dugo je iščekivana, jer bi ulična staza u Bakuu mogla na najbolji način da pokaže potencijal novih pravila Formule 1. Bolidi na glavnom pravcu dugom 2,2 kilometra ostaju bez snage već na pola deonice, pa bi trebalo očekivati mnogo preticanja i česte promene poretka tokom trke.
Kimi Antoneli je posle kiksa u kvalifikacijama ostao tek na 16. mestu, ali upravo zbog toga njegova kvota od 7,00 za pobedu privlači pažnju. Lider šampionata već je pokazao da ume da napravi veliki povratak u trci – u Monci je krenuo sa 19. pozicije i na kraju stigao do pobede.
Zbog toga Antonelija ne treba olako otpisati ni u Bakuu. Već smo objasnili da trka pruža mogućnosti za promene u poretku, a Mercedes ima pol-poziciju sa Džordžom Raselom, koji je se i sam juče posle kvalifikacija našalio kako će "Kimiju trebati nekoliko krugova da preuzme prvo mesto".
Kvota 7,00 na Antonelijev trijumf zato može da se posmatra kao zanimljiv value bet, posebno imajući u vidu njegov nedavni povratak sa začelja do pobede.
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