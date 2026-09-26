NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Subota
10.00 Ivata - Vanraure 1 (1.48)
16.00 Forfar - Dandi junajted B 1 (1.43)
20.45 Engleska - Španija |1+&2+ (1.45)
20.45 Severna Makedonija - Švajcarska 2 (1.45)
Kvota: 4.45
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Kvota 7,00 na Kimija posle 16. mesta?! Italijan već pokazao da ume nemoguće
26. 09. 2026. u 07:00
TIP PREDLAŽE - ENGLESKA LIGA 1: Tradicija uz Plimut
26. 09. 2026. u 07:48
TIP PREDLAŽE – RUSIJA 2: Jenisej nastavlja „teror“
26. 09. 2026. u 07:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)