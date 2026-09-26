Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu

Немања Пејчић

26. 09. 2026. u 06:51

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за суботу

FOTO: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Subota

10.00 Ivata - Vanraure 1 (1.48)

16.00 Forfar - Dandi junajted B 1 (1.43)

20.45 Engleska - Španija |1+&2+ (1.45)

20.45 Severna Makedonija - Švajcarska 2 (1.45)

Kvota: 4.45

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