DETALJNA PROGNOZA ZA JESEN: Sibirski anticiklon donosi hladnije prodore, pred nama je istorijski fenomen

DRUGOG dana vikenda očekuje se promenljivo oblačno vreme, ali će biti toplije nego prethodnog dana. Lokalno su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

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Danas na severozapadu Srbije pretežno sunčano. U ostalim predelima još sredinom dana umereno do potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče postepeno razvedravanje u celoj zemlji. Vetar slab do umeren severoistočni. Najviša temperatura od 19 do 24 °S.



VREME NAREDNIH DANA



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U nedelju ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 5 do 11 °S, a najviša od 21 do 25 °S.

Tokom sledeće sedmice najviša dnevna temperatura bez bitnije promene i u većini mesta kretaće se u intervalu od 21 do 26 °S. Tokom dana pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša se očekuje tek ponegde na istoku i jugoistoku Srbije.

Ristić za otkriva šta nas čeka na jesen

Ivan Ristić, meteorolog, kaže za Kurir da je početak meteorološke jeseni doneo temperature koje više podsećaju na oktobar.

Prema njegovim rečima, od nedelje, 27. septembra, dolazi do potpunog preokreta i stabilizacije vremenskih prilika.

- Naredni period slobodno možemo nazvati Miholjsko leto, jer će oktobar početi sunčanim i toplim vremenom sa dnevnim temperaturama od 25 do 27 stepeni. Naglašavam da temperature neće ići do 40 stepeni, kako pojedini najavljuju, već će se zadržavati u opsegu od 25 do 27 stepeni u toku dana - kaže Ristić.

Ipak, iako će dani biti topli, jutra će biti znatno svežija. U kotlinama i dolinama reka očekuju se magla i niže temperature.

- Zbog velikih temperaturnih oscilacija u toku dana, svima savetujem slojevito oblačenje. Prema trenutnim procenama, ovaj stabilniji i topliji period završiće se posle 5. oktobra, a najkasnije do 10. oktobra. Tada očekujem dolazak oblaka, kišu i postepeni pad temperatura. Kako budemo sve dublje zalazili u oktobar, vreme će postajati sve hladnije uz češće padavine i povremeno pojačanu košavu - najavljuje meteorolog.

Sibirski anticiklon donosi hladnije prodore

Ristić objašnjava da će na vremenske prilike u Evropi tokom ove jeseni značajno uticati Sibirski anticiklon.

- Zbog blokade na Atlantiku, ovaj anticiklon se jače i mnogo lakše širi prema evropskom kontinentu. Kako se budemo približavali kraju meseca, očekujem sve češće prodore hladnog vazduha. Normalne maksimalne temperature za drugu dekadu oktobra kreću se između 15 i 20 stepeni, dok će u trećoj dekadi biti još niže od toga. Sa prolaskom dana, biće sve manje prilika u kojima će živa u termometru prelaziti 20 stepeni - navodi on.

Dešava nam se istorijski fenomen

Govoreći o snežnim padavinama, Ristić podseća da je najraniji zabeleženi sneg u Beogradu pao 20. oktobra.

- U godinama sa hladnijim jesenjim i zimskim periodima, sneg obično stiže početkom novembra. Tako već od 1. novembra postoje šanse za prve snežne padavine. Glavne i učestalije snežne padavine u nižim predelima očekujem u trećoj dekadi novembra, oko 26. novembra - kaže Ristić.

Meteorolog se osvrnuo i na širu klimatsku sliku koja bi, prema njegovim rečima, mogla da utiče na predstojeću zimu.

- Ovo jesenje i zimsko razdoblje obeležava i jedan istorijski klimatskifenomen, prvi put posle 112 godina nemamo uragane na Atlantiku. Dogodilo se pravo prirodno čudo jer je El Ninjo toliko jak da je u potpunosti zaustavio genezu ciklona na Atlantiku. Ova situacija nam izuzetno pogoduje kada je u pitanju predstojeća zima. Ukoliko se ovaj trend nastavi, bićemo pod konstantnim severnim i južnim strujanjima, odnosno učestalim prodorima hladnog vazduha koji će postajati sve intenzivniji kako zima bude odmicala - zaključuje Ristić.

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