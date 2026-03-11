NOĆNI TIKET, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je u toku spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi doživeli istinski šok. A onda su i priredili odgovor.