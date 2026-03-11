Tip fudbal

NOĆNI TIKET, MANJE STRESA: Uplatite, legnete da spavate i ujutro se probudite bogatiji!

Olja Mrkić

11. 03. 2026. u 00:01

REDAKCIJA Tipa spremila vam je tiket od tri para koji se igraju u noći između utorka i srede.

Foto Profimedia

Noćni tiket utorak/sreda

1.30 Marisol - Santos 1 (1,83)

2.00 Njuels - Platense 2 (2,62)
2.00 Sarmijento  Rasing X (2,95)
4.00 Los Anželes - Alahuelense 1 (1,19)

Ukupna kvota: 16,83

