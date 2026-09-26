BOKAN I ANTIĆ O DUELU BRNABIĆEVE I NIKOLIĆEVE: Voditeljka se ponašala kao islednik, blokaderi ne znaju da razgovaraju sa neistomišljenicima
POLITIČKI analitičar i reditelj Dragoslav Bokan i istoričar i profesor Čedomir Antić gostovali su na Prvoj televiziji u emisiji "Jutro" gde su govorili o duelu između Ane Brnabić i Mirjane Nikolić.
- Gospođa Nikolić je rekla da će ona razgovarati samo o onome za šta je stručna. Postavlja se pitanje da li je ona stručna za prosvetu. Ona je stručna samo za taj sektor dramskih umetnosti na kojem doktorirala, magistrirala i pre toga diplomirala. Videli smo u duelu da Nikolićeva smatra da ako se neko pripremi za debatu sa javnim podacima da je to u stvari zloupotreba funkcije, jer sa nivoa funkcije vi razgovarate o tome. Ne znam kako će da vode državu, ako dođu na vlast, ako ona kaže npr. "ja ne odgovaram za profesora Šoškića koji je na mojoj listi" - naveo je Antić.
Bokan je istakao da je u duelu video jednu zaista nepristojnu voditeljku koja misli da treba zajedno sa predstavnicom tzv. studentske liste u isti glas sa njom simpatično plete tu pletisanku, mirisnu pesmicu, a da istovremeno upada u reč Ane Brnabić i da ne može da je podnese, da ne može očima da je vidi.
- Ona je islednički tera (Brnabićevu) da njenim rečima govori ono što bi ona želela da čuje od nje. Kao islednik koji se ljuti. Islednik koji se ljuti nije baš arhetip voditeljke. Oni nisu pripremljeni za dijalog sa nama, ne samo zbog argumenata, ne samo što smatraju da sve što mi znamo da je neki trik - prevara, već zato što oni uopšte nisu navikli da razgovaraju sa neistomišljenicima - istakao je Bokan.
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