JEDINICE GRUPE TRUPA "SEVER" STEŽU OBRUČ: Oslobođena još dva naselja u Harkovskoj oblasti
RUSKE snage oslobodile su Petropavlovku i Lozovu u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Vode se borbe za oslobođenje još tri naselja u ovoj oblasti, prenose RIA Novosti.
- Jedinice grupe trupa "Sever" nastavljaju da stežu obruč oko formacija ukrajinskih oružanih snaga na severoistoku Harkovske oblasti i proširuju njihovu zonu kontrole - navodi se u saopštenju.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, jedinica "Sever" preuzela je kontrolu nad naseljem Marino u Sumskoj oblasti.
- U Dobropolju, DNR, ruske snage nastavljaju sa likvidacijom opkoljenih ukrajinskih snaga u zapadnom i istočnom delu grada, eliminisano je 40 vojnika. Ukrajinska vojska je za dan izgubila 1.350 vojnika. Sistemi PVO oborili su za dan 1.222 ukrajinska drona, četiri navođene vazdušne bombe i dva projektila 'himars' - navodi se u saopštenju.
(RT Balkan)
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