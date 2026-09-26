RUSKE snage oslobodile su Petropavlovku i Lozovu u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Dan Bashakov

Vode se borbe za oslobođenje još tri naselja u ovoj oblasti, prenose RIA Novosti.

- Jedinice grupe trupa "Sever" nastavljaju da stežu obruč oko formacija ukrajinskih oružanih snaga na severoistoku Harkovske oblasti i proširuju njihovu zonu kontrole - navodi se u saopštenju.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, jedinica "Sever" preuzela je kontrolu nad naseljem Marino u Sumskoj oblasti.

- U Dobropolju, DNR, ruske snage nastavljaju sa likvidacijom opkoljenih ukrajinskih snaga u zapadnom i istočnom delu grada, eliminisano je 40 vojnika. Ukrajinska vojska je za dan izgubila 1.350 vojnika. Sistemi PVO oborili su za dan 1.222 ukrajinska drona, četiri navođene vazdušne bombe i dva projektila 'himars' - navodi se u saopštenju.

(RT Balkan)

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