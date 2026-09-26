Košarka

Partizan krade pojačanje Nikoli Jokiću?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 09. 2026. u 11:21

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Optimistični su navijači Partizana nakon prvog meča Evrolige u kome je savladan Armani. Očekuju i nova pojačanja.

Партизан краде појачање Николи Јокићу?

CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

Ekipa Đoana Penjaroje odigrala je gotovo pa besprekoran meč, a nakon susreta trener crno-belih istakao je da klubu nedostaju dva pojačanja. 

Kao što to obično biva krenulo je sa licitacijama ko bi mogao da dođe. 

Jedno ime posebno se izdvojilo, a ujedno je i najzvučnije - Loni Voker. 

ON se ovog leta vratio u NBA ligu. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa Denverom, za koji nastupa Nikola Jokić. Teško je verovati da bi u ovom trenutku moglo da dođe do dogovora, ali ništa nije nemoguće. 

Ostaje da se vidi kako će se kretati sezona crno-belih, a ako nastave u ritmu kao protiv Armanija, nije nemoguće da dođe do dodatnih pojačanja. 

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