Partizan krade pojačanje Nikoli Jokiću?

Optimistični su navijači Partizana nakon prvog meča Evrolige u kome je savladan Armani. Očekuju i nova pojačanja.

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Ekipa Đoana Penjaroje odigrala je gotovo pa besprekoran meč, a nakon susreta trener crno-belih istakao je da klubu nedostaju dva pojačanja.

Kao što to obično biva krenulo je sa licitacijama ko bi mogao da dođe.

Jedno ime posebno se izdvojilo, a ujedno je i najzvučnije - Loni Voker.

ON se ovog leta vratio u NBA ligu. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa Denverom, za koji nastupa Nikola Jokić. Teško je verovati da bi u ovom trenutku moglo da dođe do dogovora, ali ništa nije nemoguće.

Ostaje da se vidi kako će se kretati sezona crno-belih, a ako nastave u ritmu kao protiv Armanija, nije nemoguće da dođe do dodatnih pojačanja.

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