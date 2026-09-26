"NE IZGLEDA DOBRO": Mbapea čeka duga pauza, hitno se vratio u Madrid
Fudbalska reprezentacija Francuske pobedila je večeras u Kodžaeliju selekciju Turske rezultatom 1:0 u prvom kolu grupe A1 Lige nacija.
Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Kilijan Mbape u 54. minutu, koji se posle gola požalio na povredu kolena zbog čega je izašao iz igre.
Turska je utakmicu završila sa 10 igrača nakon što je golman Ugurdžan Čakir u 87. minutu dobio crveni karton zbog igranja rukom.
Na klupi Francuske večeras je kao selektor debitovao Zinedin Zidan.
Upravo je novi selektor govorio o povredi napadača Francuske.
- Ne izgleda uopšte dobro. Kilijan će se vratiti u Madrid. Ne želimo bilo kakav rizik - rekao je Zidan.
Pojasnio je i kako je do povrede došlo.
- Istegao je ligamente kolena prilikom šuta. Posle toga nije mogao da nastavi. Mbape se ne oseća dobro - zaključio je Zidan.
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