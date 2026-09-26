"NE IZGLEDA DOBRO": Mbapea čeka duga pauza, hitno se vratio u Madrid

Fudbalska reprezentacija Francuske pobedila je večeras u Kodžaeliju selekciju Turske rezultatom 1:0 u prvom kolu grupe A1 Lige nacija.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Khalil Hamra

Strelac jedinog pogotka na utakmici bio je Kilijan Mbape u 54. minutu, koji se posle gola požalio na povredu kolena zbog čega je izašao iz igre.

Turska je utakmicu završila sa 10 igrača nakon što je golman Ugurdžan Čakir u 87. minutu dobio crveni karton zbog igranja rukom.

Na klupi Francuske večeras je kao selektor debitovao Zinedin Zidan.

Upravo je novi selektor govorio o povredi napadača Francuske.

- Ne izgleda uopšte dobro. Kilijan će se vratiti u Madrid. Ne želimo bilo kakav rizik - rekao je Zidan.

Pojasnio je i kako je do povrede došlo.

- Istegao je ligamente kolena prilikom šuta. Posle toga nije mogao da nastavi. Mbape se ne oseća dobro - zaključio je Zidan.

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