LIGA NACIJA, REZULTATI: Belgija srušila Italiju, Crna Gora slavila protiv Kipra

U Ligi nacija viđeno je nekoliko zanimljivih rezultata

AP Photo/Emma Peterson

Jedno od najvećih iznenađenja priredila je Belgija, koja je kao gost ubedljivo savladala Italiju sa 2:0 u okviru Lige A. Možda pobeda Belgije nije toliko iznenađenje, koliko to jeste način na koji su je "crveni đavoli" izvojevali.

U drugom meču Lige A, Turska je na svom terenu sa igračem manje poražena od Francuske sa 1:0 na derbiju Zinedina Zidana kao selektora "Trikolora" Pobeda može da raduje navijače "galskih petlova" ali mora da ih zabrine povreda najboljeg strelca i igrača Kilijana Mbapea koji je i postigao jedini gol na meču.

U Ligi B, Severna Irska je kao gost savladala Gruziju sa 1:0, dok je Ukrajina istim rezultatom pobedila Mađarsku u gostima iako je igrala sa desetoricom. U grupi 4 ove Lige koja će očigledno biti najuzbudljivija i najizjednačenija, Poljska i Bosna i Hercegovina odigrale su bez golova, dok je Švedska na svom terenu bila bolja od Rumunije sa 2:1.

U Ligi C, Jermenija je ubedljivo savladala Letoniju sa 2:0, dok je Crna Gora pred svojim navijačima stigla do pobede protiv Kipra. Crnogorci su slavili sa 2:1 i tako osvojili važne bodove u svojoj grupi.