AMERIČKI SENATORI POLUDELI ZBOG PUTINA: Trampu stigao hitan zahtev

GRUPA od 14 američkih senatora iz Republikanske i Demokratske stranke zatražila je od predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da povuče poziv ruskom predsedniku Vladimiru Putinu za učešće na samitu Grupe 20 (G20), koji će u decembru biti održan u Majamiju.

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"Predsednik (Rusije Vladimir) Putin snosi isključivu odgovornost za pokretanje rata protiv Ukrajine", naveli su senatori u pismu, piše "Vašington post" (WP).

Senatori su ocenili da bi Putinovo učešće na samitu G20 u SAD izazvalo ozbiljnu zabrinutost zbog, kako su naveli, davanja legitimiteta i normalizovanja odnosa sa vladom koja, kako navode, nastavlja da svakodnevno napada ukrajinske civilne ciljeve.

Američki senatori, takođe, ocenjuju da bi Putin mogao da ima manje podsticaja da pristane na prekid vatre u Ukrajini ukoliko ne bude izolovan od ostatka međunarodne zajednice.

Pismo su predvodili senatori Rodžer Viker, republikanac iz Misisipija, i Džin Šahin, demokratska senatorka iz Nju Hempšira, a potpisalo ga je još šest demokrata i šest republikanaca.

Viker je predsedavajući Odbora Senata za oružane snage, dok je Šahin najviše rangirana demokratska senatorka u Odboru za spoljne poslove Senata.

Američki državni sekretar Marko Rubio saopštio je u sredu da je Putinu upućen poziv i ocenio da samit predstavlja "priliku da razgovara ne samo sa predsednikom, već i sa drugim svetskim liderima".

(Tanjug)