Velika drama bivšeg reprezentativca Italije (40), lekari mu se bore za život
Nekadašnji fudbaler hitno operisan i lekari mu se bore za život zbog teškog pleuralnog izliva.
Danijel Osvaldo hospitalizovan je na odeljenju intenzivne nege bolnice u Ljavalolu (Argentina) nakon što je podvrgnut hitnoj operaciji zbog teškog pleuralnog izliva u desnom plućnom krilu.
Kako mediji prenose doktori su oprezni sa davanjem prognoza. Njegova sestra ga je pronašla u kritičnom stanju u domu u Banfildu i odlučila da ga hitno odvede u bolnicu.
Prema rečima Anhela de Brita bivši fudbaler podvrgnut je "resekciji plućnog tkiva" i uklonjena su mu dva santimetara sa svakog plućnog krila.
Nakon što je četrdesetogodišnji fudbaler okačio kopačke o klin u julu 2020. godine, bivši napadač Rome, Juventusa, Intera i Espanjola posvetio se muzici, a nedavno se bivši reprezentativac Italije vratio u svet sporta kao komentator.
Šta je pleuralni izliv?
Pleuralni izliv predstavlja nakupljanje veće količine tečnosti između dva lista plućne maramice (pleure). Često ne mora da daje nikakve simptome, ali velika količina nakupljene tečnosti može značajno da otežava disanje. Dijagnoza se najčešće postavlja prilikom lekarskog pregleda i rendgenom grudnog koša. Pleuralni izliv se može javiti usled različitih uzroka, kao što su srčana slabost, upala pluća, maligne bolesti i dr. Lečenjem uzroka najčešće dolazi i do povlačenja pleuralnog izliva.
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