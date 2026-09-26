VREME APSURDA I NJEGOVI JAHAČI: Žrtve su dželati, ustaše heroji, Plenković drži lekcije o „genocidu“

ANDREJ Plenković je održao govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, iako bi objektivno, da se stvarno ovaj svet brine o problemu nacizma, Hrvatskoj bilo zabranjeno da uopšte bude deo UN zbog genocida i slavljenja istog.

Foto: Vikipedija

Potomci ustašije opet su devedesetih u ruke uzeli „srbosjek“ i nakon pola veka od jama, logora i proterivanja, nasrnuli na srpsku nejač, konačno je proterujući sa njenih ognjišta. Plenković pokušava da svoje pretke opere, svoje sunarodnike i sebe koji kliču „Za dom spremni“ prikaže kao domobrane, Srbima da sipa so na ranu i predstavi ih kao genocidan narod.

Foto: Printskrin/Jutjub/Vlada Republike Hrvatske Andrej Plenković

Možete li da zamislite da Nemci kažu Poljacima da su genocidni? Ili da Japanci to kažu Kinezima? Možete li da zamislite da nemački kancelar izađe u javnost i kaže kako su Nemci prošli kroz Holokaust? Ne možete. Ali, ne znači da uskoro nećemo svašta gledati, čuti i biti svedoci - da činjenica postaje apsurd, time i žrtva dželat. Plenković je svojim govorom pokušao da nas uvede u taj novi svet, svet vladavine apsurda.

Istorija je privatna nauka i svako ko se maši da je oduzme iz ruku, uglavnom zločinaca i njihovih potomaka, može se nazvati istoričarem, ali postoji jedan problem - kada privatna nauka radi samo u službi izgradnje „istine“ jednog geografskog prostora – u našem slučaju Hrvatske.

Mnogi intelektualci u Hrvatskoj, o široj javnosti i ne treba govoriti, danas tvrde ili veruju da se za vreme NDH nisu dogodila zverstva kakva Evropa ne pamti. Mada, ovde je igra reči surovo iskrena – „ne pamti“. Narativ ustaške nevinosti nije se mogao primiti za par godina, on je morao da bude dobro podgrevan i serviran uz priloge šatro patriotizma, borbe za slobodu i postojanja večnog neprijatelja koji nikad ne spava, a u slučaju naših komšija taj dušmanin je Srbija.

Profesor Čedomir Antić je u intervjuu za Kompas istakao da Hrvatska gradi identitet na antisrpstvu. Parafraziraću ga. To je uredu, legitimno, za one koji identitet nemaju. Sličan primer je kod Albanaca na Kosmetu i kod Crnogoraca sa velikim „c“. U Evropi možda najeklatantniji primer je Ukrajina. Moldavija, Estonija, Litvanija, Letonija pate od bolesti zvana kriza identiteta, ali nisu baš ekstremni kao naše komšije.

Foto: Printskrin Youtube/Blic TV Prof. Čedomir Antić

Naravno, ne trude se Hrvati da opravdaju svoje nacističko nasleđe. To su morali da rade oni koji su trpeli kritike nakon Drugog svetskog rata da ne znaju kako su im komšije bacali u jame, polivali krečom ili spaljivali u pećnicama. Možda su „slepe“ komšije par nedelja dobijale „ćuške“, ali ubrzo su svi „zaboravili“ na žrtve. Počinioci su kao Albert Šper (ministar naoružanja Trećeg Rajha i Hitlerov arhitekta) postajali zvezde nakon oslobađanja. Martin Borman i nacistička vrhuška su posle rata živeli i bolje nego u Nemačkoj. Ante Pavelić je vodio sasvim miran i lep život u Argentini, da bi ga Blagoje Jovović okončao, poprilično humano, čoveku koji je skupljao dečje oči u kotarici.

Zaključak – ustaša, nacista je zločinac, ali jedini koji je to veći od njega je onaj koji je „slep“, „zaboravan“, koji ga abolira ili tvrdi da su ustaše i nacisti bili humanitarni radnici.

Zašto bi se Hrvati ikome pravdali, kad ih niko ne kritikuje? Dok se pravdaš, ti nemaš snage za napad. Upravo zato je Pavelić, pardon Plenković, mogao da iskoristi svoj govor, koji služi da predstaviš svoju zemlju, da napadne Srbiju i generala Ratka Mladića, koji je pride spasio mnogo hrvatskih života u BiH.

FOTO: Novosti Spomen park Jasenovac

U mom tekstu o tome kako će moćnici od istorije kao učiteljice, načiniti lažljivicu života, mogu se pronaći neki odgovori na to kako gubitnici postaju pobednici, ali njihovi primeri su, što bi narod rekao „boza“, za ono što rade Hrvati. Oni se ne kaju, ne pravdaju, niti ih bilo ko napada za najgore zločine, odnosno veličanje nacističkog genocida u NDH. Time se narativ o Evropskoj uniji, kao zajednici naroda izgrađenoj na poretku koji znači jedinstvo, borbu protiv nečega kao što je nacizam, urušava kao kula od karata, dok suština koja ostaje na klimavim nogama izgleda apsurdno. Kao što rekoh, Plenković i slični njemu pokušavaju da novi svet grade na apsurdu, gde su oni žrtve, a prave žrtve agresori.

Hrvati u povijesti njihovoj jedino imaju Bljesak i Oluju kao „velike“ istorijske događaje, koje smeju da slave tokom obeležavanja godišnjice. Osnivanje NDH još ne smeju tako ceremonijski, ali tu je preostalih 364 dana da to rade, a Plenković će da zapeva kad treba.

Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečovještvom. Hrvati znaju šta kod njih smrdi i ponavljam – briga ih, jer briga sve druge.

Foto: Printscreen/Jutjub Hrvatska proslava "Oluje"

Nova NDH izgrađena je na konačnom masakru nad Srbima i njihovom proterivanju. Prva NDH nije dovoljno dugo postojala da istrebi sve Srbe, ali tu su bili unuci, danas praunuci. To Ante Plenković ne pominje u svojoj kukavnoj govoranciji uz osmeh Mona Lize, dok jelte govori o agresiji na svoju zemlju, a zatim se posvećuje sahrani Ratka Mladića. On ne veruje u to što govori, jer je savremenik događaja, zato mu je i smešno koliko može sebi dati za pravo. Ali hrvatska deca i nešto stariji od njih veruju u ono što Plenković priča sa nimalo simpatičnim smeškom na licu. Smešno, a mnogo je opasno, ne zato što je hrvatski premijer mnogo inteligentan ili sirovi zli genije, već upravo suprotno. Ljudi njegovog profila vode danas Evropu. Ponavljam - vladari apsurda.

foto: Printscreen/Pink TV Dok Hrvati slave genocid, Srbi dostojno tuguju

Borba protiv nacizma postoji dokle postoji nacizam

Upravo zato je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u UN bio efektivan, pogodio u srž problema i konačno nakon svih trabunjanja, ali bukvalno svih državnika o klimatskim promenama, jedinstvu, pozivima na mir, malo prodrmao slušaoce. Njegov govor bio je onaj koji budi iz učmalosti koju većina pokušava da nametne, kako bi se od istine bežalo. Upravo ta učmalost omogućava da Plenković, podržavalac ustaša, drži ikakav govor i Srbe predstavlja u svetlu svojih predaka i sebe doduše.

Foto: Credit: Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia Aleksandar Vučić pred govornicom u UN

Zato je Vučić bio tu da u svom obraćanju, gde nije davio slušaoce kao drugi, efektivno kaže – Agresija je kad na tebe nasrne 19 NATO država, otmu ti teritoriju. Agresija i nepravda su onda kad mi sve ispunimo, a vi ništa. Otvorite četvore oči svi koji potpisujete ugovore sa velikim silama. Duhovi nacizma se bude, moramo se protiv toga boriti. Srbi, Jevreji i Romi su žrtve nacizma koji se danas slavi u Hrvatskoj. Kraj.

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