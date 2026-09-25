GRBIĆA HVATA PANIKA? Tradicija koja plaši Poljsku – Slovenački prkos ponovo ruši snove o zlatu!

Muške odbojkaške reprezentacije Slovenije i Poljske sastaće se danas od 17.00 časova u milanskom „Unipol Forumu“ u okviru prvog polufinala 34. Evropskog prvenstva.

FOTO: Ivan S Ivanov/IPA Sport / IPA / Profimedia

Ljubitelji vrhunske odbojke svedočiće nastavku jednog od najvećih i najintenzivnijih rivalstava na Starom kontinentu. Ovo je čak četvrti uzastopni šampionat Evrope na kojem sudbina spaja ove dve selekcije u samoj završnici (nakon 2019, 2021. i 2023. godine), što garantuje meč pun naboja, dramatičnih preokreta i vrhunskih poteza.

Izabranici srpskog stručnjaka Nikole Grbića u Milano stižu sa oreolom aktuelnog šampiona Evrope i prvog favorita za zlato. Poljaci na ovom turniru demonstriraju zastrašujuću silu – u četvrtfinalu su maksimalnim rezultatom 3:0 deklasirali Nemačku, pokazavši da imaju neverovatnu dubinu u rosteru, granitni blok i strahovit servis. Bukmejkeri ih vide kao izrazite favorite, ali svesni su da naspram sebe imaju rivala koji protiv njih ima poseban motiv i psihološku prednost iz prošlosti.

Sa druge strane, Slovenija pod vođstvom Fabija Solija igra turnir sa ogromnom dozom samopouzdanja. Nakon ubedljive eliminacije Srbije (3:0), Slovenci su u četvrtfinalu slomili otpor žilave Belgije (3:1). Glavne uzdanice tima biće ponovo raspucani Rok Možič i mladi korektor Nik Mujanović.

Slovenija jako dobro zna kako se pobeđuje Poljska na velikim takmičenjima, s obzirom na to da su ih eliminisali u polufinalima 2019. i 2021. godine. Tokom ovogodišnje Lige nacija rezultat u međusobnim duelima je 1-1, što obećava potpuno otvorenu bitku.

Pobednik ovog meča plasiraće se u veliko finale gde će igrati protiv boljeg iz duela Francuske i Finske (21.00), ali i napraviti ogroman korak ka direktnom plasmanu na Olimpijske igre u Los Anđelesu.

Glavni i najsigurniji predlog za klađenje na meč Slovenija – Poljska je Ukupno setova više od 3.5 (odnosno da će na meču biti odigrano najmanje 4 seta).

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