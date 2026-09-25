TIP PREDLAŽE - HOLANDIJA 2: Dordreht džak za udaranje
* Herakles i Vitese se pune
PETAK,
DORDREHT - ALMERE 2
SUBOTA,
HERAKLES - VITESE 3+, X2
Emen - Os 1X&3+
Volendam - Venlo X2
Mastriht - Helmond 2-3
NAC Breda - Ajndhoven GG&3+
Roda - RKC X2
NEDELjA,
De Grafšap - Den Boš 3+
Dordreht je u nokdaunu, na pet poslednjih prvenstvenih mečeva ni bod nije uspeo da upiše. U okršaju sa znatno boljim Almereom, potraga domaćina za dobrim rezultatom mogla bi da se pretvori u traženje igle u plastu sena.
Uz ovu dvojku vredi pokušati i sa golovima u okršaju Heraklesa i Vitesea. Obe ekipe su u vrhu tabele, igraju napadački, što potvđuje i statistički podatak da na njihovim mečevima pada u proseku više od tri gola.
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