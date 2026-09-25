Tip fudbal

TIP PREDLAŽE - HOLANDIJA 2: Dordreht džak za udaranje

Ж. УРОШЕВИЋ

25. 09. 2026. u 09:41

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* Herakles i Vitese se pune

ТИП ПРЕДЛАЖЕ - ХОЛАНДИЈА 2: Дордрехт џак за ударање

FOTO: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

PETAK,

DORDREHT - ALMERE 2

SUBOTA, 

HERAKLES - VITESE 3+, X2

Emen - Os 1X&3+

Volendam - Venlo X2

Mastriht - Helmond 2-3

NAC Breda - Ajndhoven GG&3+

Roda - RKC X2

NEDELjA, 

De Grafšap - Den Boš 3+

Dordreht je u nokdaunu, na pet poslednjih prvenstvenih mečeva ni bod nije uspeo da upiše. U okršaju sa znatno boljim Almereom, potraga domaćina za dobrim rezultatom mogla bi da se pretvori u traženje igle u plastu sena.

Uz ovu dvojku vredi pokušati i sa golovima u okršaju Heraklesa i Vitesea. Obe ekipe su u vrhu tabele, igraju napadački, što potvđuje i statistički podatak da na njihovim mečevima pada u proseku više od tri gola.

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