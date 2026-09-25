Orlići nadigrali Iračane u Bačkoj Topoli

Uspešna prva od dve probe "orlića" protiv Iračana

Vostárek Josef / ČTK / Profimedia

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 21 godine, pobedila je večeras u Bačkoj Topoli olimpijsku selekciju Iraka (igrači do 23 godine) rezultatom 3:0 u prijateljskoj utakmici.

Golove za Srbiju postigli su Matija Mitrović u 32. minutu iz odlično izvedenog slobodnog udarca kada je iznendaio golmana koji je iz te pozicije očekivao centaršut, Aleksa Kuljanin u 48. i Matija Popović u 59. minutu.

Izabranici Zorana Mirkovića će za tri dana u Novom Sadu ponovo igrati prijateljsku utakmicu protiv istog protivnika.

Srbija i Albanija biće domaćini sledećeg Evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati od 17. juna do 4. jula 2027. godine.