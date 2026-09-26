PRAVO LICE SRDANOVIĆA: SNS mu valjao dok je gradio karijeru, kad je smenjen zbog nasilja, okrenuo se blokaderima
ILIJA Srdanović, prvi na listi "studenata" odavno je pokazao svoje pravo lice. Svakim danom istina sve više isplilava na videlo. Svaki njegov potez je isključivo radi lične koristi.
Još 2017. godine, ideološki lider blokadera, Milovan Brkić, u svom Tabloidu pisao da je Ilija Srdanović blizak SNS-u kako bi napredovao u karijeri.
Međutim, kada ga je SNS smenio zbog maltretiranja žena i neodgovornog ponašanja prema pacijentima, okrenuo se protiv SNS i pridružio blokaderima.
Podsetimo, jedino čine Srdanović može da se pohvali je nasilje prema ženama.
Dakle, zamislite kako bi neko poput njega sutra vodio državu. Kako bi izgledale njegove metode i "dijalog".
O istrajnosti i borbi za narod ne treba ni pomišljati. Okrenuo bi leđa i prodao sve samo zarad fotelje ili nešto malo interesa.
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