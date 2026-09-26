Nakon blamaže Italijana: Donaruma hteo da se obračuna sa Lukakuom, razdvajao ih sudija (VIDEO)
Romelu Lukaku i Đanluiđi Donaruma sukobili su se na kraju meča Italija - Belgija.
Belgija je kao gost na Olimpiku savladala "azure" 2:0, a nekoliko trenutaka pre završetka meča Lukaku je uspeo da isprovocira domaće igrače i navijače. Posebno golmana Đanluiđija Donarumu.
Lukaku je u igru ušao u završnici, igrao se 84. minutu, domaći navijači, očekivano, dočekali su ga zvižducima. Belgijanac je stavio prst na usta i rukama pokazao broj dva. Aludirajući na rezultat 2:0.
Donaruma je reagovao, pritrčao sredini terena, približio se napadaču Belgije, razmenili su nekoliko reči, uneli se jedan drugom u lice, nakon čega su ih razdvojili saigrači i sudija.
Obojica su dobili žuti karton.
Gazeta delo Sport piše da je Lukaku gestom želeo da podseti Donarumu na rezultat utakmice. Nakon čega je golman potrčao ka njemu, a uključio se i Danijel Maldini, koji je takođe dobio javnu opomenu.
Ipak, na internetu kruže šale da je Lukaku ovom gestikulacijom poručio golmanu Mančester Sitija da mu duguje dve titule nakon presude kojom su "građani" okrivljeni po 114 od 115 tačaka optužnice za kršenje fer-pleja.
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